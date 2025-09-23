Travolto da un’auto mentre attraversa la strada, muore 80enne

agenzia

Automobilista denunciata per omicidio stradale nel Cagliaritano

CAGLIARI, 23 SET – È stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada vicino alle strisce pedonali. Un uomo di 80 anni di origine iraniana è morto ieri sera dopo il trasporto all’ospedale Brotzu a seguito delle ferite riportate nell’incidente avvenuto a Quartu Sant’Elena, nella città metropolitana di Cagliari. L’uomo intorno alle 23,30 stava attraversando la strada vicino alle strisce pedonali, all’incrocio tra via Salieri e via Strauss, quando è stato travolto da un’auto condotta da una 28enne. La giovane si è subito fermata per soccorrerlo e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Brotzu, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. La conducente, i cui documenti di guida e circolazione sono risultati in regola, è stata denunciata per il reato di omicidio stradale. L’auto è stata sequestrata.

