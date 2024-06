Travolto dal fango in scavo archeologico, salvato da pompieri

agenzia

L'incidente a San Giuliano, davanti alla laguna di Venezia

VENEZIA, 17 GIU – Un uomo è stato travolto dal fango e messo in salvo dai Vigili del fuoco mentre stava lavorando per uno scavo archeologico nella zona di San Giuliano prospicente laguna di Venezia. L’uomo è rimasto ferito, dopo essere stato parzialmente travolto da un distacco di fango all’interno del un cantiere archeologico mentre era all’interno della zona di scavo I vigili del fuoco accorsi da Venezia con due autopompe lagunari e con i sommozzatori elitrasportati da Drago 149, i quali si sono calati sul sito e hanno liberato dal fango l’uomo rimasto sempre cosciente. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale a Venezia con una idroambulanza. Sul posto il personale dello Spisal e la polizia locale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA