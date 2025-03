Travolto dal torrente in piena, salvato da pompieri

agenzia

Elisoccorso a Premariacco, dove avvenne tragedia Natisone

PREMARIACCO, 24 MAR – Un uomo è stato travolto e trascinato da un torrente in piena ed è stato salvato grazie alla prontezza e alla capacità di intervento dei vigili del fuoco e dell’elicottero sanitario Fvg, che lo hanno raggiunto e portato a riva. E’ accaduto poco dopo le 14: l’uomo, alla guida del proprio veicolo, stava tentando di attraversare il guado sbarrato del torrente Malina, nel Comune di Premariacco (Udine), lo stesso dove il 31 maggio dello scorso anno morirono i tre ragazzi trascinati via dal Natisone. Secondo il suo racconto, una volta che l’acqua aveva bloccato l’auto, lui è scivolato fuori dall’ abitacolo ed è stato travolto dalla corrente che lo stava portando a valle verso un rullo, sorta di vortice d’acqua con corrente particolarmente forte che blocca oggetti e persone, trascinandoli verso il fondo del corso d’acqua con rischio di annegamento. Immediatamente, sono state inviate sul posto la squadra dei pompieri da Cividale, gli esperti del gruppo Speleo Alpino Fluviale e altri mezzi. Contestualmente è stato allertato l’elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia, che era all’altezza di Verona, per un altro intervento, e quello sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo in pericolo portandolo al sicuro sulla sponda del torrente; contemporaneamente, in meno di 5 minuti dall’Sos dal decollo, è sopraggiunto l’elicottero sanitario, che ha calato con il verricello il tecnico del soccorso alpino. Questi ha imbragato l’infortunato e lo ha issato a bordo. E’ stato portato in un campo adiacente al torrente, dove il personale sanitario lo ha stabilizzato per alcune lesioni agli arti inferiori, per poi è decollare nuovamente raggiungendo l’ospedale, dove l’infortunato è stato ricoverato. La vittima dovrà pagare una multa salatissima per aver violato il divieto di transito lungo il guado e oltrepassato la sbarra che precludeva il passaggio.

