Travolto dalla corrente, cani bagnino salvano un 59enne

E' avvenuto a Pescia Romana, nel Viterbese

ROMA, 31 AGO – E’ stato trascinato dalla corrente contraria a circa 100 metri dalla riva, tra le onde del mare mosso si è reso conto che da solo non sarebbe riuscito a rientrare e ha chiesto aiuto alzando la mano. Un uomo di 59 anni, residente a Cavenago Brianza in vacanza a Pescia Romana, provincia di Viterbo, è stato salvato da Panna, labrador, e Maia, golden retriever, della Scuola Italiana Cani Salvataggio. E’ accaduto intorno alle 11.30 di stamane, nel tratto di mare tra la spiaggia libera e lo stabilimento Stella Marina. Quando l’uomo ha capito che le sue forze non sarebbero state sufficienti per mettersi in salvo, ha segnalato la sua difficoltà e le due Unità Cinofile Sics che erano sulla postazione della spiaggia libera, voluta dal Comune di Montalto di Castro, si sono tuffate tra le onde, lo hanno raggiunto e lo hanno messo in sicurezza facendolo agganciare agli imbraghi galleggianti di Maia e Panna. Prima di intervenire, hanno provveduto ad allertare il vicino stabilimento Stella Marina con la procedura dei tre fischi di emergenza, cosicché sono stati raggiunti anche dai bagnini in servizio, Carlo Borsi e Emanuel Fabi. Tutti e quattro insieme hanno riportato a riva l’uomo dopo diversi minuti di intervento e faticando non poco. A renderlo noto è la Sics, Scuola Italiana Cani Salvataggio.

