Travolto dall’albero che stava sradicando, muore in ospedale

agenzia

Deceduto il 74enne ferito gravemente ieri a Iglesias

IGLESIAS, 06 FEB – E’ morto in ospedale a Cagliari Giancarlo Siddi, il 74enne travolto dall’albero che stava sradicando in un terreno a Iglesias, nel Sulcis. Troppo gravi le ferite riportate: il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Brotzu dove era stato trasportato dal 118 con l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 14 nelle campagne vicino al luogo in cui l’anziano viveva. Da quanto si apprende, l’uomo si trovava a bordo di un trattore e stava cercando di sradicare un albero quando la pianta è piombata sul mezzo schiacciandolo. E’ subito scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i medici del 118 e l’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza il 74enne in ospedale, dove purtroppo è deceduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA