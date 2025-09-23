Travolto e ucciso sull’A4, caccia a pirata della strada

agenzia

Vicino a Novara, era sceso dall'auto in panne per chiedere aiuto

TORINO, 23 SET – Un uomo è stato investito e ucciso la notte scorsa sull’autostrada A4 nel territorio di Novara, in direzione Milano, all’altezza del ponte sull’Agogna. La vittima, di circa 50 anni, era rimasto in panne con il proprio veicolo e una volta sceso per cercare aiuto è stato investito da un automezzo che poi si è allontanato.

