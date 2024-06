Travolto in bici da un pirata muore in ospedale a Milano

agenzia

Vittima un 34enne, trovata l'auto, si cerca chi era alla guida

MILANO, 10 GIU – Un uomo di 34 anni è morto stamani in ospedale dopo essere stato travolto da un’auto pirata nella tarda serata di ieri in via Camaldoli, alla periferia di Milano. Stando alla ricostruzione degli agenti della Polizia locale, l’uomo, che era in bicicletta, è stato tamponato da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. La vettura è stata ritrovata nelle vicinanze. Sono in corso le indagini per individuare il conducente al momento dell’incidente, che non risulta il proprietario dell’auto.

