Travolto in bici da un’auto, muore 85enne nella Bergamasca

agenzia

Ieri nella stessa zona un'altra vittima in un incidente simile

BERGAMO, 19 AGO – Un uomo di 85 anni è morto travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici, stamattina alle 10 a Ghisalba, nella Bassa bergamasca. L’anziano è stato sbalzato di diversi metri e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 giunto sul posto con automedica e ambulanza. L’incidente è avvenuto sulla provinciale Francesca. Illeso il conducente dell’auto, un uomo di 47 anni. Si tratta del secondo ciclista investito mortalmente nella Bergamasca in due giorni: ieri, sempre nella stessa zona della Bassa, a Martinengo, era morta una donna di 72 anni, travolta in bici da un camion.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA