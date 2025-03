Travolto in bici dall’ambulanza, morto dopo 4 giorni

agenzia

È la sesta vittima della strada dall'inizio dell'anno a Napoli

NAPOLI, 12 MAR – Non ce l’ha fatta il ciclista di 46 anni travolto da un’ambulanza adibita al servizio dialisi l’otto marzo scorso alle ore 7 in via Nuova Marina, a Napoli. L’uomo, le cui condizioni erano apparse subito gravi, è morto dopo quattro giorni di agonia all’ospedale del Mare di Napoli. Il ciclista stava percorrendo la corsia riservata di via Nuova Marina in direzione via De Gasperi quando un’ambulanza, che viaggiava anella stessa direzione, lo ha travolto all’altezza del varco Pisacane. Sul posto era intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale per sequestrare la bici a pedalata assistita e l’ambulanza e per sottoporre ad accertamenti urgenti il conducente al fine di verificarne l’eventuale stato di alterazione. Oggi è arrivata la notizia del decesso del ciclista. Contattato il pm di turno, è stata disposta la messa a disposizione della salma per l’eventuale esame autoptico. È la sesta vittima della strada da inizio anno a Napoli. Sono tuttora in corso le operazioni di espianto degli organi, la famiglia del 46enne ha infatti prestato il proprio consenso alla donazione degli organi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA