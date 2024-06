Travolto mentre carica auto su carro attrezzi, muore sulla E45

agenzia

La vittima lavorava per ditta specializzata nel recupero veicoli

PERUGIA, 26 GIU – Aveva appena terminato di imbracare un’auto in panne lungo la E45 e la stava per caricare su un carro attrezzi, il cinquantanovenne morto sul colpo dopo essere stato travolto da un autocarro a Perugia, nei pressi dell’uscita di Sant’Egidio, sulla carreggiata nord. La vittima è il dipendente di una ditta specializzata in questo tipo di operazioni. Quanto successo è ora al vaglio della polizia stradale, coordinata dalla procura del capoluogo umbro. Il carro attrezzi era fermo sul margine della strada per le operazioni di recupero. Il furgone – è emerso dagli accertamenti – lo ha colpito, travolgendo poi il cinquantanovenne. L’autista si è subito fermato cercando di prestare soccorso ma inutilmente. E’ stato sottoposto ai controlli di rito dai quali è risultato che non aveva assunto alcol. La procura di Perugia ha comunque aperto come prassi un fascicolo per omicidio stradale.

