Travolto operaio, secondo morto sul lavoro in Lombardia

agenzia

Un altro incidente mortale in un'azienda del Comasco

MILANO, 23 GIU – Un secondo incidente sul lavoro mortale è avvenuto questa mattina in Lombardia e un altro operaio è morto schiacciato dai detriti nel Comasco, con una dinamica simile a quella che ha portato alla morte un operaio che stava lavorando in una cava del Bresciano. In un’azienda di Faloppio, un uomo di 57 anni ha perso la vita schiacciato da un masso che si è staccato per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori anche con un elicottero di Areu, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare

