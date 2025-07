Tre alpinisti bloccati sulle Tofane, 12 ore per recuperarli

agenzia

Impegnati Soccorso Alpino, Gdf e due elicotteri

CORTINA D’AMPEZZO, 21 LUG – E’ durato dodici ore, dopo una notte di manovre impegnative a 2800 metri di quota, il recupero di tre alpinisti rimasti bloccati ieri a 8-9 tiri dalla fine della via ferrata Costantini-Apollonio, sulla Tofana di Rozes sopra Cortina D’Ampezzo. I tre scalatori, milanesi di 29, 40 e 56 anni, si trovavano all’altezza del 15/o tiro – l’ultima parte impegnativa della via dentro camini, prima che degradi su tiri più facili – quando il primo di cordata è caduto, senza farsi male. La sua caduta aveva però causato il cedimento della sosta e i tre amici erano stati costretti a fermarsi e a lanciare l’allarme, assicurandosi alla parete con dei ganci mobili, i cosiddetti ‘friend’. Data l’incertezza del maltempo in arrivo e il posizionamento provvisorio della cordata, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) “Falco” ha fatto subito un primo tentativo di recupero, vanificato dalla parere strapiombante e dalle nuvole. Ha quindi imbarcato due tecnici del Soccorso alpino di Cortina per tentare un secondo avvicinamento, lasciandoli in quota, sullo Spigolo del Pilastro, il più vicino possibile alla verticale del punto dove si trovavano i tre alpinisti. Alle 21.00 circa, Falco ha infine portato in quota altri tre tecnici, compreso un soccorritore della Guardia di finanza, che con due tiri di corda hanno raggiunto i colleghi sulla sosta che avevano attrezzato per le calate. Un’ottantina di metri di discesa finché il soccorritore più in basso è riuscito a parlare con i tre, a raggiungere il primo di cordata e ad assicurarlo, per poi far risalire tutti. L’elicottero di Trento, arrivato verso mezzanotte, ha tentato di avvicinare con un verricello il tecnico di elisoccorso, ma il buio ha fatto desistere dal tentativo. Dopo un secondo tentativo alle 3.00, fermato da un temporale sul capoluogo trentino, alle 4.30, sotto la pioggia, soccorritori e scalatori sono usciti dalla via, fino al campo base da cui in jeep sono stati riportati al Rifugio Dibona questa mattina alle 6.30.

