Tre arresti per l’omicidio del 18enne ucciso a Milano

agenzia

Stava dormendo nel suo furgone, quarto uomo ancora ricercato

MILANO, 27 GIU – Tre uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi per l’omicidio di Jhonny Sulejmanovic, il 18enne di origini bosniache ucciso a colpi di pistola nella notte tra il 25 e il 26 aprile scorso in via Varsavia a Milano. Si tratta del 33enne Roberto Ahmetovic, del 38enne Jagovar Ahmetovic e del 35enne Rubino Sulejmanovic. Un quarto uomo è ancora ricercato. Secondo quanto ricostruito nel corso indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal pm Pasquale Addesso, il ragazzo stava dormendo insieme alla moglie nel suo Fiat Ducato, quando è stato aggredito dal gruppetto di uomini e tre colpi di pistola lo hanno raggiunto in zone vitali.

