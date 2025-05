Tre donne e una bimba contromano sull’A2, Cc evitano lo schianto

agenzia

Sul tratto salernitano, tra Polla e Atena Lucana

Un’auto con a bordo tre donne e una bambina di sette anni ha percorso contromano diversi chilometri dell’autostrada A2 del Mediterraneo: è successo sul tratto salernitano, tra Polla e Atena Lucana, e a scongiurare l’impatto con gli altri veicoli è stato il pronto intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. I militari, in servizio alla stazione di Polla e coordinati dal capitano Veronica Pastori, sono riusciti a intercettare la vettura e a bloccare la circolazione con l’auto di servizio, utilizzando lampeggianti e sirene per segnalare l’emergenza. Uno dei due carabinieri è quindi sceso per fermare il traffico in arrivo, mentre il collega ha aiutato la conducente, visibilmente in stato di confusione, ad effettuare una manovra di inversione e a mettere il mezzo in sicurezza. Poco dopo è giunta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha gestito la viabilità e avviato i controlli previsti. Per la donna alla guida è scattato il ritiro immediato della patente. Nessun ferito, ma solo tanta paura.

