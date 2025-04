Tre giorni di nubifragi, è allerta meteo su mezza Italia

agenzia

Ilmeteo.it, colpiti soprattutto il Nord e parte del Centro

ROMA, 15 APR – Tre giorni di nubifragi con una allerta meteo su mezza Italia. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando che il maltempo delle ultime ore è stato “solo un assaggio”. “Almeno fino a giovedì – afferma – piogge e locali nubifragi colpiranno in particolare il Nord e parte del Centro”. Nelle prossime ore il maltempo imperverserà su Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio, pioverà anche sul resto del Centronord, poco o per niente al Sud. Le piogge più intense sono previste in Friuli Venezia Giulia con 100 litri per metro quadrato ad Udine, fino a 60 mm in 24 ore anche a Belluno, oltre 40 mm in Toscana tra Firenze e Pistoia. I venti saranno ancora tesi dai quadranti meridionali con rinforzi soprattutto sulla Puglia. Mercoledì è previsto un ulteriore e deciso peggioramento, con i fenomeni più intensi attesi al Nordovest: la provincia più piovosa dovrebbe essere quella di Biella con 111 mm, poi Verbania con circa 90, Aosta e Varese 70, Milano 55, Torino 45 e Genova 40. Si tratta della pioggia che cade in almeno due settimane durante il mese di aprile. Tutto invece in 24 ore. Nel frattempo al Sud toccheremo i 27°C, anche in Campania, a Benevento. Giovedì, infine, arriverà il cuore del ciclone: sono previsti venti di burrasca da Nord a Sud e continuerà a piovere, mentre sulle Alpi la neve scenderà copiosa. La città più piovosa dovrebbe essere, ancora una volta, Biella con altri 110 mm per metro quadrato, seguita da Aosta con 85, Torino con 65, Belluno e Pordenone con 50-60. Venerdì smetterà di piovere, gradualmente, salvo rovesci soprattutto in Friuli Venezia Giulia (Udine 50 mm) e nel Lazio, (Roma con 30 mm). Seguirà una breve tregua perchè tra domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo sono previsti altri rovesci, specie al Nordovest. Nel dettaglio: – Martedì 15. Al Nord: maltempo, specie in Friuli. Al Centro: rovesci forti su tirreniche e Sardegna. Al Sud: qualche pioggia in Campania. – Mercoledì 16. Al Nord: peggiora fortemente al Nord ovest. Al Centro: piogge battenti in Sardegna, poi in Toscana. Al Sud: piogge in Calabria. – Giovedì 17. Al Nord: maltempo, ventoso. Al Centro: maltempo su Tirreniche e Sardegna, tanto vento. Al Sud: piogge specie sul versante tirrenico, ventoso. – Tendenza: tregua meteorologica tra venerdì e sabato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA