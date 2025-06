Tre giovani accoltellati a Piacenza, indagini in corso

agenzia

Ferite non sono gravi. Gli aggressori: "Dove sono i piacentini?"

Tre giovani sono stati accoltellati in un parco pubblico a Piacenza nella tarda serata di ieri. Gli aggressori, descritti dai testimoni come nordafricani, li hanno aggrediti senza alcun motivo apparente. I testimoni hanno riferito alla polizia che i tre si sono presentati all’improvviso mostrando i coltelli con atteggiamento provocatorio con frasi del tipo “dove sono i piacentini?”. A farne le spese sono stati però tre giovani immigrati dello Sri Lanka finiti all’ospedale in ambulanza. Le ferite riportate non sarebbero comunque gravi. Indaga la polizia.

