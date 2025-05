Tre giovani morti in incidente, in centinaia ai funerali

agenzia

Nel Brindisino, amici con lo striscione 'Per sempre'

TORCHIAROLO, 06 MAG – Centinaia di persone partecipano a Torchiarolo ai funerali dei tre ventenni morti sabato sera tra le fiamme della Porsche a bordo della quale viaggiavano e che si è ribaltata a più di 250 chilometri orari, prendendo fuoco. Fuori e dento la chiesa madre del paese in provincia di Brindisi parenti e amici si stringono intorno alle bare del 22enne Luigi Perruccio e delle 21enni Sara Capilunga e Karina Ryzkhov. Il papà di Sara, all’arrivo del carro funebre, ha stretto, come in un abbraccio, la foto di sua figlia. Gli amici dei tre ragazzi hanno sventolato uno striscione con la scritta “Per sempre”. Sulla bara di Karina, una ragazza ucraina che viveva a Torchiarolo, c’è una bandiera del suo paese. La funzione religiosa è presieduta dall’arcivescovo della diocesi di Lecce, Michele Seccia. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

