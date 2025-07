Tre morti sul lavoro, indagine su posizione operai e sicurezza

agenzia

Procura Napoli analizza dati tecnici e verifica documentazione

NAPOLI, 26 LUG – La regolarità della posizione dei lavoratori e il rispetto delle norme di sicurezza sono alcuni degli aspetti al centro dell’indagine della Procura di Napoli sulla morte dei tre operai precipitati ieri nel vuoto dopo la caduta del cestello elevatore sul quale si trovavano. Tra le ipotesi formulate quella che non avrebbe retto al peso eccessivo – rappresentato dai tre operai e da un rotolo di bitume – la parte alta della colonna a cui era agganciato il cestello che, dopo il cedimento di alcuni componenti, si è ribaltato facendo precipitare nel vuoto i lavoratori. Non si ferma quindi in queste ore il lavoro della Procura di Napolii, con il procuratore aggiunto Antonio Ricci e con il sostituto Stella Castaldo. Dopo un primo sopralluogo sul luogo dell’incidente, gli inquirenti analizzeranno i dati tecnici del cestello e dell’intera struttura a cui era collegato, per verificare se, effettivamente, era in grado di sopportare quel carico. I magistrati della sesta sezione “Lavoro e Colpe professionali” hanno chiesto la documentazione e attendono di avere un quadro più completo prima di effettuare eventuali iscrizioni nel registro degli indagati e ipotizzare reati da contestare

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA