Tre piloti di parapendio precipitati, soccorsi sul Monte Grappa

Nella zona era in corso il 'Trofeo delle regioni'

TREVISO, 02 MAG – Tre piloti di parapendio sono precipitati e recuperati oggi sul Monte Grappa, mentre era in corso il “Trofeo delle regioni”, gara di volo che ha richiamato un centinaio di appassionati. Verso le 13.25 è arrivata la prima segnalazione per un pilota caduto in mezzo al bosco a Caluga, località non distante dall’alta via del Tabacco, a Bassano del Grappa (Vicenza). L’elicottero di Treviso emergenza ha sbarcato equipe medica e tecnico con un verricello dall’infortunato, un trentenne di Trento, che aveva riportato una sospetta frattura alla gamba. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Vicenza. Una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che stava arrivando sul posto, è stata nel frattempo dirottata a Borso del Grappa (Treviso) per una pilota caduta sul Monte Legnarola. La 23enne di Vigone (Torino), che aveva impattato a terra sul prato, è stata raggiunta dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso atterrato lì vicino, dai soccorritori e dal personale del Suem di Crespano. La giovane, con sospetti traumi all’anca e alla schiena, è stata imbarellata, caricata a bordo e accompagnata a Treviso. Alle 17.30 il terzo intervento, per una vela precipitata subito dopo il lancio a Pieve del Grappa (Treviso). Anche qui sono stati inviati il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, il Suem di Crespano e l’elicottero di Treviso emergenza. Nella caduta un 49enne polacco si era procurato un sospetto politrauma, ed è stato portato all’eliambulanza, decollata poi in direzione dell’ospedale di Treviso.

