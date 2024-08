Tre ustionati mentre cucinano, tra di loro anche un bambino

agenzia

A Vigevano (Pavia), soccorsi e portati in ospedale

PAVIA, 23 AGO – Tre persone, due uomini di 50 e 38 anni e un bambino di 8, sono rimaste ustionate ieri sera mentre stavano cucinando in un’abitazione di Vigevano (Pavia). Dai primi accertamenti sembra che i due adulti e il bimbo fossero accanto a un barbecue. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118. Uno dei feriti è stato trasportato in elicottero al Niguarda di Milano, gli altri due all’ospedale civile di Vigevano. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio domestico.

