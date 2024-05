“Trecento euro se mi trovi un cameriere”, l’iniziativa ad Aosta

agenzia

Ristoratore: "Offro tempo pieno indeterminato, ho provato tutto"

AOSTA, 06 MAG – Per trovare personale le ha provate tutte, e ora il titolare di un bistrot del centro di Aosta è arrivato a mettere in palio un buono da 300 euro per chi riuscirà a presentargli una persona che poi sarà assunta. “Hai un parente o un amico poco social? Faccelo conoscere e fagli inviare il cv, in caso di assunzione saremo lieti di ringraziarti per l’aiuto, regalandoti un buono da 300 euro da spendere presso Saint-Vout o Blooker Store”. Questo – riporta il settimanale Gazzetta Matin – il post apparso sui social del locale, che si trova di fronte all’Arco di Augusto, monumento simbolo della città. “Sinceramente – racconta al settimanale Luca Tentoni, proprietario del bistrot – non so più che strada provare per riuscire a trovare dei dipendenti. Abbiamo messo annunci, fatto numerosi investimenti” su siti specializzati e social “ma al momento attuale, pur avendo anche delle sponsorizzate targhetizzate, abbiamo ricevuto solamente una risposta”. “So bene – prosegue – che la situazione è così un po’ ovunque, come si evince dal dialogo con i colleghi, ma ormai viene solo qualcuno a chiedere per il weekend. Noi offriamo contratto del commercio a tempo pieno e indeterminato, ma la cosa sembra non interessare”. Fino a qualche tempo fa la situazione era diversa. “Tutto – spiega il proprietario – ha iniziato a cambiare dall’ottobre 2023. Già abbiamo avuto una prima mazzata dal cambio di viabilità con la chiusura di via Garibaldi, poi una persona è andata in Svizzera, altri hanno deciso di cambiare vita e così abbiamo dovuto ridurre l’orario. Da sette giorni su sette, dalle colazioni, siamo scesi a cinque a partire dalle 11. Un altro mondo. Da dopo il Covid, abbiamo avuto crescite del 25%, ora ci troviamo al -50%, nel giro di un anno. Sembra cambiato il mondo e fatico a capire cosa fare”.

