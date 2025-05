Tredicenne e cane accoltellati, lasciati fuori ospedale

agenzia

Aggressione durante acquisto droga a Milano. Rottweiler muore

(Aggiorna e sostituisce il servizio delle ore 20.03) (di Claudio Scarinzi) (ANSA) – MILANO, 16 MAG – Una grande macchia di sangue sul lato di una Volkswagen Golf con gomma scoppiata e copertone ammaccato e un’ampia pozza ancora di sostanza ematica per terra oltre che nell’abitacolo della vettura: così si presentava, questo pomeriggio, piazza Principessa Clotilde, a Milano, davanti all’ingresso del Pronto soccorso del Fatebenefratelli. L’immagine scioccante è stata dovuta al fatto che, in base ai primi accertamenti, un tredicenne egiziano è stato accoltellato ed è stato trasportato di tutta fretta con la macchina, a rischio della vita per le ferite e per la velocità di guida, da un 19enne, italiano di seconda generazione, il quale ha in un primo momento asserito di essere un casuale soccorritore e poi ha ammesso di essere andato con lui a comprare dello stupefacente. Con il ferito il suo cane rottweiler, a sua volta accoltellato e poi morto in una clinica veterinaria. L’adolescente è stato ferito nel pomeriggio, verso le 15, in centro città, in corso Vittorio Veneto vicino piazzale Oberdan. Il diciannovenne ha spiegato di conoscerlo e di essere andato insieme con lui e a un terzo giovane, ancora in corso di identificazione, in viale Vittorio Veneto per acquistare della sostanza stupefacente. Sarebbe scoppiata una lite con lo spacciatore, il quale avrebbe aggredito con un coltello sia il ragazzino sia il cane. Dopo l’aggressione, i tre sono fuggiti in auto. Il tredicenne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale per una ferita penetrante al lato destro del torace, con perforazione polmonare. Secondo i sanitari, pur grave, non sarebbe in pericolo di vita e sembra essere stato stabilizzato. Ha comunque perso molto sangue, come detto, così come il suo cane che poi è deceduto. Vicino all’autovettura arrivata al Fatebenefratelli è stato rinvenuto un tirapugni abbandonato a terra. Sono in corso i rilievi della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale Carabinieri Milano. Sull’episodio ha preso posizione il deputato di FdI, Riccardo De Corato: “Ancora violenza in centro – ha denunciato in una nota -. L’assessore alla sicurezza Sala dove è, dove sono i vigili? La polizia e i carabinieri sono lasciati soli”.

