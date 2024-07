Treno fermo per avaria, 500 persone portate in altro convoglio

agenzia

Nell'Anconetano intervento Trenitalia, Polfer e vigili del fuoco

FALCONARA MARITTIMA, 18 LUG – Per un guasto su un treno, trasferite circa 500 persone su un altro convoglio. E’ accaduto nel pomeriggio a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti su un treno in transito, direzione Ancona, che, causa un’avaria, si è fermato nei pressi del quartiere di Villanova. Vista l’entità del guasto si è reso necessario trasferire tutti gli occupanti, circa cinquecento persone, su altri convogli diretti verso sud. La squadra dei pompieri sul posto ha collaborato con il personale di Trenitalia e Polizia ferroviaria per assistere le persone più bisognose.

