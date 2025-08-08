Trentenne muore con il parapendio sull’Ortles in Alto Adige

agenzia

Era assieme ad altre persone, recuperata dal Soccorso alpino

TRENTO, 08 AGO – Una donna altoatesina di circa 30 anni è morta in un incidente con il parapendio. Dalle prime informazioni, questa mattina all’alba la donna, assieme ad un gruppo di altre persone, ha raggiunto l’Ortles per poi lanciarsi con la vela. La verifica della dinamica è in corso ma pare che l’incidente sia avvenuto durante o subito dopo il decollo della donna, il cui corpo è stato recuperato verso le 9 sul versante nord della montagna, in una zona molto impervia. Sul posto il Soccorso alpino di Solda. I rilievi sono affidati alla Guardia di finanza .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA