Trentenne muore dopo endoscopia: indagati cinque medici

agenzia

Si era sottoposto a un intervento in endoscopia per un polipo

BRESCIA, 02 AGO – Cinque medici della clinica Poliambulanza di Brescia sono stati indagati per omicidio colposo. L’indagine riguarda la morte di Andrea Faustini 30enne di Lograto, nella Bassa bresciana. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia il giovane si era sottoposto ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un polipo in endoscopia il 17 luglio in Poliambulanza ed è morto domenica 28 luglio dopo che erano immediatamente sorte delle complicazioni. La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita la prossima settimana.

