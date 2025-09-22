Trento la città più sportiva, Milano debutta sul podio

agenzia

Classifica Sole 24 Ore: migliorano grandi città,male Isole e Sud

ROMA, 22 SET – Trento torna a vincere l’Indice di Sportività 2025, realizzato dalla divisione Sport di PTS e pubblicato dal Sole 24 Ore Firenze medaglia d’argento, segue Milano che per la prima volta in 19 anni arriva sul podio. L’indice misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori: Sport individuali; Sport di squadra; Struttura sportiva; Sport e società. Ed è uno dei 90 indicatori dell’indagine annuale del Sole 24 Ore sul benessere nei territori italiani. La leadership di Trento è consolidata e riflette un sistema sportivo territoriale caratterizzato da una radicata rete di impianti e società. Anche per questo la provincia tridentina ha vinto otto medaglie d’oro su un totale di 19 edizioni dell’Indice di Sportività. Tra gli altri primati figurano quello di Cremona, prima nella categoria degli Sport di squadra, e Rimini, in testa per Struttura sportiva. Ultima classificata è la provincia del Sud Sardegna, preceduta da territori del Sud e delle Isole e da Lodi (90° posto), ultima del Nord. La classifica registra la performance particolare di Milano ottava nel 2022, quinta sia nel 2023 che nel 2024.La Lombardia conferma la sua leadership piazzando 6 province nella top20: Bergamo, l’anno scorso vincitrice, è al 4° posto della classifica 2025, seguono Cremona 11° posto, Varese 14° posto, Brescia 15° posto, Lecco 20° posto. In generale si nota un miglioramento nelle grandi città: Firenze è al secondo posto e, dopo aver vinto l’indice della Qualità della vita delle donne nel 2024, ha il primato nello Sport Femminile (squadre, atlete e risultati); Bologna è quinta; Genova sesta; Torino ottava. Roma, invece, è al 17° posto. Bolzano, complice l'”effetto Sinner” è dodicesima: vince infatti nell’indicatore che registra le performance di atleti nel Tennis, oltre che in quello degli Sport invernali.

