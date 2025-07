Tribunale Brescia, il processo sulla strage andrà avanti

agenzia

'Procedimento non subirà danni dal trasferimento di Spanò'

BRESCIA, 15 LUG – “Il processo relativo alla strage di piazza della Loggia non risentirà alcun danno dal provvedimento di trasferimento interno del dottor Roberto Spanò al settore civile”. Lo assicura in una nota Cesare Bonamartini, magistrato responsabile per la comunicazione istituzionale del tribunale di Brescia. “La Presidenza del Tribunale – si legge nel comunicato – ha ben presente l’esigenza che tale giudizio sia celebrato con la celerità necessaria per un accadimento che ha drammaticamente segnato la storia della città di Brescia”.

