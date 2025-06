Tribunale, ‘è fallita un’altra ex società di Santanchè’

agenzia

Liquidazione giudiziale Ki Group Holding. Si profila bancarotta

MILANO, 05 GIU – Il Tribunale fallimentare di Milano ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale, quella che ricalca il vecchio fallimento, per un’altra delle società del gruppo del bio-food un tempo guidato dalla ministra Daniela Santanchè e dall’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Si tratta di Ki Group Holding spa, di cui avevano chiesto il fallimento i pm Marina Gravina e Luigi Luzi, gli stessi titolari dei procedimenti sulle ex società della senatrice di FdI, come Visibilia. La ministra è già indagata per bancarotta per il fallimento di Ki Group srl e un’accusa analoga potrebbe arrivare dopo il crac di Bioera e dopo l’ultimo della holding.

