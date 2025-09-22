Sfoglia il giornale

Giudiziaria

Tribunale riesame conferma scarcerazioni clan Moccia

Giudici rigettano appello pm, restano in libertà

Di Redazione |

Restano in libertà i componenti della famiglia Moccia, per la Procura di Napoli, a capo dell’omonima famiglia malavitosa di Afragola, in provincia di Napoli: la decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli (presidente Gallo) ha rigettato l’appello presentato dagli inquirenti contro la scarcerazione sopraggiunta tempo fa – per decorrenza dei termini di custodia cautelare – di 15 imputati al processo in corso a Napoli.

