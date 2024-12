Tribunale Riesame dissequestra 18 milioni al broker Migani

agenzia

Per pm avrebbe proposto investimenti truffa a vip e imprenditori

MILANO, 06 DIC – Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato il sequestro di 18 milioni di euro eseguito lo scorso 6 novembre nei confronti del broker Daniele Migani, residente in Svizzera, fondatore del Gruppo Xy, e tra gli indagati dalla Procura nell’ambito di una inchiesta in cui sono stati contestati a vario titolo i reati di truffa, abusiva attività finanziaria svolta sul territorio dello Stato e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le presunte vittime del “sofisticato sistema” ipotizzato dal pm Giovanni Polizzi con cui il broker avrebbe proposto investimenti ‘creativi’, ci sarebbero anche la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli, il figlio ed ex presidente della Siea Filippo Nicola Sugar e una serie di imprenditori. Oltre al designer di auto Giorgetto Giugiaro e a Luca Cordero di Montezemolo che ha chiesto a Migani e ad un altro broker un risarcimento da 50 milioni di euro, citandoli in giudizio a Londra, per alcune operazioni che gli avrebbero curato e che sono finite male. Oggi però i giudici hanno accolto la richiesta presentata dai difensori, Alessandro Pistochini e Raimondo Maggiore, e hanno dissequestrato la somma riservandosi di depositare le motivazioni.

