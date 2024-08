Triplice tentato omicidio nel cuore di Napoli, 6 fermi della Ps

agenzia

Nell'agguato due dei tre rimasero feriti, uno in maniera grave

NAPOLI, 02 AGO – La Squadra Mobile di Napoli ha sottoposto a fermo sei persone ritenute coinvolte nell’agguato scattato la notte dello scorso 28 giugno, poco dopo la mezzanotte in via Santa Chiara, nel cuore di Napoli: nel raid rimasero ferite due delle tre persone prese di mira, due ragazzi di 22 e 25 anni. La Polizia di Stato e la DDA contestano ai sei giovani sottoposti alla misura precautelare il reato di triplice tentato omicidio aggravato dalle finalità mafiose. Uno dei due giovani colpiti riportò gravi conseguenze e venne ricoverato in ospedale dove è rimasto in coma per diverso tempo. Attualmente è ancora sottoposto a fisioterapia. Il terzo obiettivo del raid invece scampò miracolosamente ai colpi di arma da fuoco esplosi dai killer.

