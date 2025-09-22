Tromba d’aria in Versilia, danni in stabilimenti balneari

agenzia

Era accaduto anche a fine agosto

VIAREGGIO (LUCCA), 22 SET – Una tromba d’aria si è abbattuta a metà mattinata sulla Versilia (Lucca), lungo la costa da Viareggio a Forte dei Marmi: diversi gli stabilimenti balneari che hanno subito dei danni, con attrezzature volate in aria e anche strutture danneggiate. Chi era in spiaggia è corso ai ripari trovando rifugio per evitare il peggio. Più video stanno circolando per far vedere la potenza del vento che ha spazzato via tutto quello che ha trovato. A fine agosto un’altra tromba d’aria aveva interessato il litorale della Versilia con danni agli stabilimenti balneari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA