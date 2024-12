Tromba d’aria su Capri, per ora non si segnalano danni

agenzia

Alta 20 metri, dal mare sulla spiaggia di Marina Grande

CAPRI, 23 DIC – Il forte maltempo che imperversa in Campania ha generato una tromba marina, al largo dell’isola di Capri, alta una ventina di metri. Dal versante della Grotta Azzurra dell’isola di Capri la tromba d’aria è arrivata sulla spiaggia libera di Marina Grande, dove poi ha continuato il suo percorso per arrivare in cima al costone che fiancheggia la spiaggia. Allo stato non si segnalano danni a cose o persone. Intanto sul posto si stanno recando le autorità di sicurezza dell’isola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA