Troppi a osservare orsi. Chiuso sentiero F10 nel Parco d’Abruzzo

Folla disturba animali nella fase dell'accoppiamento

A poco più di un anno da un provvedimento analogo, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è costretto a chiudere un sentiero a causa del grande numero di persone che in questo periodo arriva per osservare e fotografare gli esemplari di orso bruno marsicano. Il sentiero in questione è F10, che sale in vetta al Monte Marsicano. “Anche quest’anno abbiamo atteso e sperato in un afflusso ridotto al minimo, cosa che non è purtroppo avvenuta – spiegano dall’ente Parco – L’area attraversata dal tracciato è utilizzata da diversi individui di orso bruno marsicano nella fase dell’accoppiamento, fase estremamente delicata della vita degli orsi, una tassello fondamentale per la sopravvivenza e la prosperità di questa specie unica al mondo e a rischio di estinzione”. Una restrizione il cui scopo è evitare qualsiasi tipo di disturbo all’accoppiamento degli orsi, concludono dal Parco il cui augurio è “che rispetto e precauzione possano essere adoperate anche per altre situazioni simili, magari esterne al Parco, dove l’area protetta non ha possibilità di intervenire con divieti di accesso”. La chiusura del sentiero F10 resterà in vigore fino al 15 giugno, salvo esigenze di proroga per la migliore tutela degli orsi.

