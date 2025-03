Troppo rumore, stop 7 giorni al Crazy Pizza di Briatore a Napoli

agenzia

Provvedimento del Comune, locale ha 10 giorni per replicare

NAPOLI, 12 MAR – Il Comune di Napoli ha avviato il procedimento di chiusura temporanea per sette giorni nei confronti del Crazy Pizza aperto nel settembre scorso da Flavio Briatore sul lungomare. La misura a seguito del secondo verbale di illecito amministrativo per il mancato rispetto delle norme sull’impatto acustico, così come previsto dal Regolamento comunale di Polizia di sicurezza urbana in caso di recidiva entro i 12 mesi dal primo verbale. La società ha ora 10 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni che saranno valutate dagli uffici competenti. “Qualora, entro il termine assegnato, non intervengano elementi utili all’interruzione del procedimento, si procederà a formalizzare ed attuare il provvedimento di sospensione temporanea coattiva”, si spiega da palazzo San Giacomo.

