Trova buoni postali per 190mila euro in un vecchio mobile: si cercano gli eredi

Il caso singolare

La vecchia credenza era stata comprata a Pavia

Un anno fa aveva acquistato, per 200 euro, un vecchio mobile a Pavia da una persona che stava ristrutturando la sua abitazione. A distanza di 12 mesi ha riguardato questa vecchia credenza, con l’intenzione di darle una sistemata, e all’interno ha trovato 18 buoni postali del valore di 190 mila euro. Una scoperta che ha non poco meravigliato Mauro Benzoni, professionista che abita in provincia di Cremona. I buoni sono intestati a due fratelli che erano originari di Belgioioso, Carlo e Francesca De Martino, nati nel 1907 e nel 1911. I buoni, essendo nominali, possono essere incassati solo dai loro eredi. Benzoni ha presentato denuncia ai carabinieri e ha restituito i buoni, che sono ancora convertibili fino al 2032. La speranza è che gli eredi al più presto si facciano vivi.

