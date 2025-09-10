Trova cadavere del padre, carabinieri scoprono ferite da sparo

agenzia

Giallo per la morte dell'uomo, indagini in corso

VICENZA, 10 SET – Giallo in un’abitazione a Montecchio Precalcino (Vicenza) per il ritrovamento del cadavere di un uomo 55enne che presentava un’ampia ferita da arma da fuoco al torace e plurime ferite da taglio sul corpo. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i sanitari del Suem 118 avvistati dal figlio della vittima che ha contattato i soccorsi parlando del ritrovamento a terra del padre senza riferire, nel corso della chiamata, della presenza né di sangue né di armi. Sul posto stanno operando i carabinieri. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause della morte, sia l’omicidio che il suicidio.

