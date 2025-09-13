Trovata auto rubata che ha travolto agente, conducente fuggito

agenzia

(v. 'Agente polizia stradale investito...' delle ore 10,11)

VENEZIA, 13 SET – L’auto che nella tarda serata di ieri ha investito un agente della polizia stradale a un posto di blocco a Grisignano di Zocco (Vicenza) è stata intercettata all’altezza del casello di Spinea (Venezia) da una pattuglia della Polizia stradale di Venezia. Vedendo i poliziotti, il conducente, solo a bordo, ha lasciato la vettura ed è scappato nei campi, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono ancora in corso, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro. L’investimento era avvenuto sulla A4: la Polizia stradale di Padova aveva ricevuto una segnalazione per la ricerca di un’auto rubata a Milano e la pattuglia, transitando a bassissima velocità in corsia di emergenza, l’avevano individuata nell’area di servizio Tesina. A bordo sembrava non esserci nessuno, ma mentre i poliziotti scendevano dal proprio mezzo, un uomo era risalito velocemente a bordo ed era ripartito. Il capo pattuglia ha tentato di raggiungere e fermare l’uomo, ma è stato travolto e, nell’impatto, è stato scaraventato a terra e trascinato per alcuni metri. Soccorso, è stato ricoverato per le ferite e i traumi riportati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA