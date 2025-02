Trovata morta accoltellata in casa, fermato il figlio

agenzia

Intervento dei vigili per incendio ha permesso di scoprire corpo

VERNIO (PRATO), 25 FEB – Fermato dai carabinieri un 22enne, che sarebbe ritenuto responsabile di aver ucciso oggi all’alba con alcune coltellate la madre 60enne a Montepiano, frazione del Comune di Vernio (Prato), e di aver dato alle fiamme l’abitazione in cui vivevano insieme. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti dopo un allarme giunto per la forte presenza di fumo che fuoriusciva dall’abitazione. Le fiamme sono state domate in pochi minuti: una volta entrati all’interno della casa gli stessi pompieri hanno notato il corpo esanime della donna a terra. Subito le attenzioni degli investigatori si sono concentrate sul 22enne, sordomuto. Sul posto anche il pm di turno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA