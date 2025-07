Trovata morta in casa a Sassari, inchiesta della Procura

agenzia

Disposta l'autopsia sul corpo della donna, una escort straniera

SASSARI, 21 LUG – E’ giallo a Sassari dopo il ritrovamento di una donna priva di vita in un appartamento in via Enrico Costa, nel centro della città. Secondo le prime informazioni, si tratta di una escort straniera. La scoperta è stata fatta la scorsa notte. Le cause della morte non sono chiare e il pm della Procura di Sassari, Ermanno Cattaneo, ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della donna. L’esame necroscopico sarà svolto nei prossimi giorni. Le indagini del caso sono state affidate alla Squadra mobile della Questura di Sassari. Non si esclude alcuna pista.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA