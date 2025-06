Indagini

A Rivalta, sul posto sono al lavoro i carabinieri

Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta, nel Torinese: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l’ipotesi prevalente è che si tratti in un femminicidio. I militari sono intervenuti in una palazzina di via XXV Aprile.

