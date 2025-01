Trovata morta in una casa popolare nel Pisano, ipotesi monossido

agenzia

Vicini hanno dato l'allarme dopo un principio di incendio

CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA), 03 GEN – Una donna di 72 anni è stata trovata morta stamani in un alloggio popolare di Castelfranco di Sotto, nel Pisano. L’anziana viveva da sola in un’abitazione di Apes, l’azienda pisana per l’edilizia sociale ed era regolarmente assegnataria dell’alloggio da alcuni anni. La vittima, Carmela De Lucia, è stata trovata da alcuni vicini che hanno dato l’allarme dopo un principio di incendio sviluppatosi all’interno dell’appartamento. Quando si sono sviluppate le fiamme però la donna era già deceduta. Tra le ipotesi è che sia stata uccisa dal monossido. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine che ora dovranno chiarire cosa sia accaduto. Presente anche il sindaco Fabio Mini, arrivato per seguire la vicenda personalmente.

