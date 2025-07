Trovata morta nel Fiorentino, indagini per omicidio

agenzia

E' una turista tedesca, doveva fare jogging a Castagno d'Andrea

FIRENZE, 02 LUG – Giallo sul monte Falterona, in Toscana: un’indagine per omicidio è stata aperta dopo il ritrovamento di una donna in un sentiero di Castagno d’Andrea, una località turistica a circa 50 km da Firenze. Si tratta di una turista tedesca di 52 anni. Secondo quanto ricostruito finora, la donna si era data appuntamento con con un’amica per andare a passeggiare insieme la mattina presto. E sarebbe stata proprio la stessa conoscente a dare l’allarme – almeno così emerge dalle ricostruzioni fatte finora da investigatori e inquirenti – quando non la vedeva arrivare e dopo aver provato a chiamarla più volte sul cellulare senza riuscire ad ottenere risposta. A quel punto la donna si sarebbe incamminata sul sentiero nella direzione che la 52enne avrebbe potuto percorrere per raggiungere l’appuntamento e poco dopo avrebbe scoperto il cadavere dell’amica. Il corpo era in via del Borbotto, una strada sterrata che dal paese porta a più viottoli e cammini nei boschi circostanti che poi risalgono in direzione del Monte Falterona, dove nasce l’Arno. Attorno al cadavere c’era molto sangue e la vittima indossava l’abbigliamento da jogging con cui era uscita per andare a passeggiare con l’amica. Il cadavere della 52enne presenta lesioni mortali alla testa ed era pieno di sangue. In astratto, secondo quanto emerge, si tratterebbe di lesioni che potrebbero anche essere compatibili con un fatto accidentale, come una caduta. Ma l’ipotesi delle cause naturali non convince inquirenti ed investigatori che hanno avviato gli accertamenti ipotizzando l’omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire la causa della morte. I carabinieri intanto stanno svolgendo tutti gli accertamenti nel luogo del ritrovamento e già hanno raccolto le prime testimonianze.

