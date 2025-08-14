Trovata morta nella vasca a Milano, si indaga per omicidio

agenzia

Ferite su corpo ex tabaccaia, porta chiusa e chiavi scomparse

MILANO, 14 AGO – Tumefazioni agli occhi e sul volto e segni sul collo: sono questi i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Silvana Damato, 70 anni, ex tabaccaia in pensione, trovata morta, venerdì scorso, nella vasca da bagno della sua casa in una palazzina popolare di Bruzzano alla periferia di Milano. Riscontri che – secondo quanto riportato oggi da diversi quotidiani – hanno portato la Procura ad indagare per omicidio. In un primo tempo si riteneva che potesse essersi trattato di un malore. Tra i particolari al centro delle indagini dei carabinieri anche il fatto che l’abitazione, al sesto piano, era chiusa con più mandate e il mazzo di chiavi è stato cercato a lungo inutilmente nell’alloggio. L’allarme è stato dato da un gruppo di amici che l’attendeva per una consueta partita di burraco. Sul posto sono intervenuti i pompieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA