Trovata morta nella vasca nel Salernitano, disposta autopsia

agenzia

Il corpo in un lago di sangue, accanto un coltello

SALERNO, 23 MAG – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della 55enne che, ieri pomeriggio, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Soccorso, frazione di Fisciano (Salerno). Il corpo della donna era riverso nella vasca da bagno, in un lago di sangue. Accanto, secondo quanto si apprende, è stato trovato un coltello. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma, disponendo l’autopsia per effettuare ulteriori accertamenti. Al momento le indagini dei carabinieri non escludono alcuna pista: dal gesto volontario ad una morte per possibili cause violente. Gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino sono andati avanti per ore nell’abitazione di Soccorso dove, intorno alla mezzanotte, sono intervenuti anche i militari della sezione investigativa scientifica del comando provinciale di Salerno. Il caso ha scosso la comunità della Valle dell’Irno, ancora provata dal femminicidio di Carmela Quaranta, la 42enne che la sera di Pasqua era stata trovata morta in casa a Mercato San Severino e per il quale è stato fermato l’ex compagno, Gerardo Sellitto.

