Trovata morta vicino Aosta, è caccia a un furgone rosso

agenzia

Acquisite le immagini delle telecamere tra Aosta e Courmayeur

AOSTA, 07 APR – Si stanno concentrando su un furgone di colore rosso bordeaux le indagini dei carabinieri di Aosta in merito al ritrovamento del corpo privo di vita di una giovane donna in una ex chiesetta di La Salle. Secondo quanto si è appreso è una delle piste su cui stanno lavorando gli inquirenti. A tal proposito sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza sulla statale 26, tra Aosta e Courmayeur.

