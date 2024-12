Trovati morti i due alpinisti dispersi sul Gran Sasso: in corso le operazioni di recupero delle salme

MONTAGNA

I corpi senza vita dei due alpinisti dispersi da domenica 22 dicembre sul Gran Sasso sono stati ritrovati pochi minuti fa. In quota, da questa mattina, stanno operando squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza con il supporto aereo di un’eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo dei tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Le vittime sono Cristian Gualdi e Luca Perazzini, entrambi di Sant’Arcangelo di Romagna.