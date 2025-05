Trovati morti i due vigili del fuoco che erano dispersi da ieri sera in Abruzzo

LA TRAGEDIA

Individuati nella forra del fiume Avello: dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei due vigili del fuoco scomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Ora sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due vigili del fuoco, entrambi 43enni in servizio nel comando di Chieti.

Mentre proseguono senza sosta le operazioni di recupero dei cadaveri, sul luogo della tragedia si trovano i parenti delle due vittime, alcuni colpiti da malore e soccorsi dai sanitari del 118 che si trovano sul posto con alcune ambulanze.

Le operazioni di recupero delle salme sono difficoltose e vedono impegnati numerosi operatori del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.