Trovato 17enne ferito da colpo di pistola alla testa, è grave

agenzia

Nel Foggiano. Ieri si pensava a tentato suicidio ma manca l'arma

TORREMAGGIORE, 11 GIU – Un ragazzo di 17 anni è stato trovato ieri pomeriggio in condizioni disperate, ferito alla tempia da un colpo di arma da fuoco, nelle campagne di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Il giovane era nei pressi di un casolare di proprietà della sua famiglia. E’ stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Attualmente sarebbe in coma, ricoverato nella rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche attraverso le testimonianze di parenti e amici. In un primo momento gli investigatori pensavano che il giovane avesse tentato di togliersi la vita ma con il passare delle ore, e data l’assenza di un’arma sul posto, si rafforza l’ipotesi che qualcuno abbia sparato al giovane.

