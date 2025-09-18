Trovato cadavere di un uomo in un cantiere a Vicenza

agenzia

Il pm dispone l'autopsia, aveva lesioni alle braccia

VICENZA, 18 SET – Sarà l’autopsia a fare luce sulla morte di un 36enne trovato cadavere all’interno del cantiere di una palazzina a Vicenza, dove l’uomo viveva in un appartamento al primo piano. Secondo le prime informazioni, sono state trovate ferite da taglio su entrambe le braccia e una profonda ferita alla testa. Tra le ipotesi degli investigatori quella che l’uomo sia stato vittima di un’aggressione, anche se non si escludono altre piste come un incidente o un gesto estremo. Sono stati gli operai a chiamare intorno alle 8.00 del mattino i soccorsi dopo aver notato a terra il corpo, che non era stato notato al loro arrivo. Sul posto hanno lavorato gli investigatori della squadra mobile di Vicenza guidata dal vicequestore Lorenzo Ortensi. Il pm di turno Gianni Pipeschi ha disposto l’autopsia sul corpo, che sarà eseguita nei prossimi giorni.

